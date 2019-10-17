Новосибирск, , 09:31 — REGNUM Выпускник-математик Новосибирского государственного университета (НГУ) Александр Гаврюшкин получил грант Министерства бизнеса Новой Зеландии на разработку вычислительных методов для исследования онкологических заболеваний, сообщает сайт вуза.

«На данный момент мы создали proof of concept — математическую модель и её компьютерную реализацию для реконструкции соматической эволюции раковых клеток. Предварительные результаты показывают, что наш метод имеет хороший потенциал для создания приложения, способного помогать онкологам точнее определять стадию рака, время и место инициализации заболевания, историю появления и развития метастаз, их количество», — отметил Гаврюшкин. — Это проект с большим риском и большим потенциалом — в точности такой, какие MBIE Endeavour Smart Ideas хотят финансировать. В рамках этого проекта мы сможем быстро проверить наши идеи на их жизнеспособность».

Он отметил, что перспективы исследования сложно предсказать — это проект с большим риском, но если запланированное удастся реализовать, то выгоды, в частности для онкологии, будут огромными.