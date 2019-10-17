Луксор, Египет, , 09:06 — REGNUM Археологи обнаружили более 20 древних деревянных саркофагов возле египетского города Луксор. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министерства древностей страны.

Саркофаги, на которых до сих пор заметны яркие украшения, были обнаружены в фиванском некрополе Асасиф, на западном берегу реки Нил, сообщается в заявлении.

Министерство назвало это открытие «одним из крупнейших и наиболее важных» за последние годы.

Более подробная информация будет предоставлена на пресс-конференции в субботу, 19 октября, говорится в заявлении.