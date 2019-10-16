Москва, , 15:57 — REGNUM Корпорация «Роскосмос» объявила конкурс на создание двух спутников «Аист» для стереоскопической съемки Земли. Соответствующая информация размещена 16 октября на сайте государственных закупок.

Также сообщается, что на создание двух космических аппаратов комплекса дистанционного зондирования «Аист» в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России» предполагается потратить около 2,179 млрд рублей.

Кроме этого, в документации указывается, что областью применения комплекса «Аист» станет «получение информационных данных для формирования стереоскопических снимков, мониторинг чрезвычайных ситуаций (наводнения, засухи, пожары, оползни)».

Запуск спутников планируется осуществить с космодрома «Восточный» с помощью ракеты-носителя «Союз-2».

При этом отмечается, что спутник «Аист-2Т» должен работать на солнечно-синхронной орбите со средней высотой от 350 до 500 км, и срок его активного существования должен составить не менее пяти лет.