Хингстон, , 14:23 — REGNUM По словам ученых, редкая и неудачная последовательность событий позволила смертельному типу малярии, появившегося у горилл, «перепрыгнуть» на другие виды, и в том числе представлять наибольшую опасность для людей. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале PLoS Biology.

Авторы исследования из института Wellcome Sanger Institute надеются, что полученные результаты помогут раскрыть новые способы борьбы с малярией.

Сотни тысяч человек умирают от малярии каждый год, и Plasmodium falciparum — тип вируса, который, как выяснили исследователи, является причиной большинства летальных исходов. Первоначальным хозяином этого вида паразита были гориллы, сообщают ученые.

Эксперты обнаружили, что случайная генетическая мутация около 50 000 лет назад превратила этот вирус в вирус, угрожающий людям.

Напомним, что малярия вызывается паразитом, который попадает в кровь, когда инфицированный комар кусает людей или животных. Существует множество различных видов малярийных паразитов, и одним из наиболее важных для поиска лечения болезни, который сейчас поражает только людей, является Plasmodium falciparum.