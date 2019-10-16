Горно-Алтайск, , 10:36 — REGNUM Впервые за всю историю наблюдений в Катунском заповеднике обнаружены свидетельства пребывания речных бобров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, об их присутствии свидетельствуют найденные на стволах деревьев погрызы, а также и сами поваленные деревья.

Судя по ним, бобр одновременно появился на двух разных участках заповедника — на река Мульта и Зайчиха. Впрочем, самих животных пока увидеть специалистам пока не удалось.

«Временные или постоянные эти поселения — пока неизвестно, также нет ясности и с тем, сможет ли вообще прижиться в экстремальных условиях заповедника этот специфичный вид», — отметили в учреждении.

По словам научного сотрудника Петра Малкова, на территории Катунского заповедника сравнительно мало мест, где бобры могут построить свои жилища. Кроме того, нередкие здесь мощные паводки почти наверняка смоют плотины, если грызуны попробуют их построить.

«В отношении береговых нор ситуация не настолько экстремальна, поэтому шансы закрепиться на заповедной территории у этого вида все же есть. Судя по тому, как бобр быстро осваивает новые местности в других уголках Алтая, шансы эти немалые», — заметил он.

Сотрудники намерены вести наблюдения за местами, где появились животные.

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