Пекин, , 09:42 — REGNUM Первый произведенный в Китае ледокол «Сюэлун-2» или «Снежный дракон-2» отправился в своей первых поход в рамках 36-й Антарктической экспедиции КНР, выйдя из порта Шэньчжэня 15 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Ледокол «Сюэлун» также примет участие в экспедиции. Таким образом впервые сразу два полярных ледокола будут работать вместе в рамках китайской антарктической экспедиции. «Сюэлун-2» направится до станции Чжуншань перед тем, как проведет ряд исследований в Море Космонавтов, а также на китайской станции Чанчэн («Великая стена»). Ледокол, как ожидается, вернется в порт в конце марта 2020 года.

«Сюэлун» выйдет из порта Шанхая 22 октября и также направится к станции Чжунашнь, а также проведет серию исследований инженерных проектов в Море Росса и Море Амундсена. Ожидается, что он вернется в Шанхай в середине апреля 2020 года.

Экспедиция состоит из 413 членов. Она проведет мультидисциплинарные наблюдения на море в атмосфере, проведет исследования ледяного шельфа и биологии Антарктики в целом. Также будут проведены подготовительные строительные работы для пятой китайской исследовательской станции на острове Инэкспрессибл в заливе Терра-Нова моря Росса.