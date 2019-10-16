Москва, , 09:07 — REGNUM Разработки в сфере образования, медицины, безопасности на международном форуме «Открытые инновации» в центре «Сколково» представят 25 столичных компаний. Об этом 16 октября сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва будет широко представлена и в деловой, и в выставочной программе. Мы расскажем о проекте для пилотного тестирования технологичных продуктов, покажем карту инновационных решений для умного города. Свои разработки в сфере образования, медицины, безопасности и в других презентуют 25 столичных компаний», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

При этом правительство столицы планирует провести серию мероприятий с предпринимательским сообществом, которые будут посвящены развитию экосистемы инноваций в столице. Например, 21 октября на панельной дискуссии «Московский инновационный кластер: маркетплейс для технопредпринимателей» будет представлена обновленная онлайн-платформв i.moscow. Предполагается, что электронная площадка сможет аккумулировать возможности инновационной инфраструктуры Москвы и потенциал всех участников кластера.

Также анонсировано создание сервиса поиска площадок для пилотного тестирования инновационных проектов и разработок. При этом резиденты инновационного кластера столицы смогут получить различные меры поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

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