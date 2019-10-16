Новосибирск, , 07:30 — REGNUM В Новосибирской области представлена стратегия пространственного развития Новосибирского научного центра до 2035 года. Как отметили в Сибирском отделении РАН, «Академгородок 2.0» обретает контуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее главный архитектор региона Александр Авсейков представил схему развития научного центра.

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В СО РАН рассказали, что планировщики построили концепцию развития территории на трех условных осях: образовательная, «Наука — Инновации» и «Рекреация».

»Образовательная начинается от Новосибирского госуниверситета» и тянется в сторону межвузовского кампуса, планируемого в районе Краснообска. Ось «Наука — Инновации» идёт от зоны академических институтов через Академпарк, а дальше — через будущий футуристический район Smart City на Кольцово и расположенный рядом с наукоградом участок строительства источника синхротронного излучения СКИФ. Ось «Рекреация» объединяет Центральный пляж, верхнюю зону Академгородка, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, дачные общества и малоэтажные посёлки, заканчиваясь спортивным комплексом в Ключах», — уточнили в СО РАН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирское правительство разработало техническое задание для подготовки исследовательской работы по формированию зоны опережающего развития «Наукополис» новосибирской агломерации.

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