Хух-Хото, Китай, , 05:25 — REGNUM Китайские археологи обнаружили две крупные дворцовые реликвии во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Реликвии были найдены на тысячелетних руинах столицы династии Ляо (916 — 1125 гг.) сотрудниками Китайской академии общественных наук и регионального института культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии.

Первая реликвия — это здание, построенное в виде павильона на хорошо сохранившейся утрамбованной земляной площадке, высотой два метра с длиной стороны 51 метр. Занимая площадь около 1100 квадратных метров, здание является крупнейшей дворцовой реликвией, найденной в столице древнего государства Ляо.

Во времена династии Цзинь (1115 — 1234 гг.) здание было разрушено, а затем построено новое, меньшего размера, но на старом фундаменте. Еще одной находкой стал прямоугольный двор, окруженный монастырями с четырех сторон. Ворота располагались в центре восточной стены, а главный зал был расположен в центре западной его части.

По словам археолога Китайской академии общественных наук Дун Синьлиня, находка двух крупных дворцовых реликвий дает важную информацию для изучения столицы династии Ляо. За время раскопок археологи также нашли огромное число культурных реликвий эпохи династий Ляо и Цзинь, включая ценные статуи Будды, архитектурные компоненты, железные ножи и керамику.

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