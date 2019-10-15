Москва, , 17:59 — REGNUM Классификация наук является одной из старейших научных проблем, не имеющих однозначного решения. К счастью, реальные науки развиваются безотносительно к тому, как их классифицируют. Однако особенности текущей номенклатуры научных специальностей оказывают существенное влияние на распределение приоритетов научного развития, в частности на финансирование различных областей, и потому способны серьезно затормозить и исказить естественный процесс развития. Попытка Министерства науки и высшего образования спешно и кулуарно решить вопрос об изменении этой номенклатуры является очередным неприемлемым проявлением порочной психологии «эффективных менеджеров», не обязанных задумываться о долговременных последствиях принимаемых решений. Тем не менее мы используем предоставленный министерством шанс «в возможно короткий срок» высказать свои предложения.

Насколько мы понимаем, необходимость очередной реформы вызвана желанием привести список в соответствие с «Расширенным классификатором ОЭСР».

Классификатор далек от идеала: достаточно упомянуть, что, с одной стороны, в нем отсутствует как отдельная специальность теоретическая физика, а с другой — — статистика и логика оказались отделенными от общей математики, но при этом отсутствует механика, фармация переведена как «фармацевтика», а океанология ограничилась океанографией. Однако, несмотря на очевидные недостатки, классификатор является намного более взвешенным и долговременным по сравнению с текущим предложением министерства.

В частности, в нем нет нарочитого выделения «когнитивных наук» и тенденциозного разделения на составные части наук о религиях, педагогике и о Земле, не упоминаются курьезы типа отдельной науки о «телекоммуникациях» или «медицинских услугах», выделены отдельной строкой география, астрономия, метеорология, языкознание и фольклористика, а история отнесена к гуманитарным, а не общественным наукам. Даже в средние века подобные перекосы были бы сочтены неприемлемыми.

Разумеется, можно считать, что пропуски будут восполнены на третьем уровне, который не достоин, по мнению министерства, общественного обсуждения, — но тогда возникает вопрос об искусственном вынесении некоторых наук на более высокий уровень, тем более что сделано это в достаточно гротескной форме.

Все эти подробности важны в контексте современного состояния дел в научной сфере, они помогают избегать конъюнктурной перестройки научной среды, к тому же входящей в противоречие с устройством диссертационных советов и даже отделений РАН. В нормальной ситуации переформатирование номенклатуры научных специальностей требует многостадийной экспертной оценки с участием самого широкого круга заинтересованных ученых и научных организаций, тщательного взвешивания последствий любых конкретных новаций.

Собрав все высказывания членов Клуба 1 июля, которые являются ведущими мировыми экспертами в самых разных областях естественных и гуманитарных наук, а также математики, мы заключаем, что новый вариант номенклатуры научных специальностей, предложенный Министерством науки и образования, выполнен совершенно непрофессионально.

Но, учитывая декларируемую срочность вопроса и необходимость приведения отечественных норм в соответствие с решениями ОЭСР, предлагаем хотя бы не изобретать велосипед, а утвердить «Расширенный классификатор ОЭСР» в качестве министерской номенклатуры.

Клуб «1 июля»

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