Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Ученый совет Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова (ЛТУ) сегодня, 15 октября, выступил против возможного объединения с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).

Ранее проект такого объединения вызвал протест со стороны преподавателей и студентов ЛТУ, которые отправили обращение на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой не допустить уничтожения одного из старейших вузов страны, что, по их мнению, станет следствием объединения с СПбГУПТД.

По данным издания «Фонтанка», ректор ЛТУ Юрий Беленький, который является сторонником объединения, не смог убедить членов ученого совета и за вариант объединения с другим вузом проголосовали лишь единицы из 42 присутствующих.

Добавим, что Общественный совет при Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз) 14 октября обратился к министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову с просьбой обеспечить сохранение Санкт-Петербургского лесотехнического университета как самостоятельной организации и создание на его основе отраслевого научно-образовательного центра.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в тот же день обратился к Михаилу Котюкову с просьбой принять все возможные меры для сохранения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, которому грозит ликвидация как самостоятельной организации.

Ранее за сохранение старейшего профильного вуза лесной отрасли высказались в Российской академии наук (РАН).