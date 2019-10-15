Рязань, , 16:06 — REGNUM Рязанский филиал Московского государственного института культуры ликвидирован. Приказ об этом 15 октября опубликовал головной вуз на своём официальном сайте. Документ подписан врио министра культуры Николаем Овсиенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приказ о ликвидации филиала принят в соответствии с федеральным законодательством, с учётом согласия Министерства науки и высшего образования РФ и решением учёного совета МГИК. Ректору головного вуза предписано снять филиал с учёта в налоговом органе, обеспечить продолжение обучения желающим студентам, принять меры в отношении работников ликвидируемого института. До 31 октября 2019 года в устав МГИК внести изменения. Главной причиной закрытия филиала называют неудовлетворительное состояние здания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Рязани студенты и преподаватели пытались спасти филиал — создали петицию, записывали видеообращения. Обучающимся предлагают перевестись в головной вуз, выездная комиссия работала с 24 по 27 сентября.

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