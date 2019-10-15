Томск, , 14:35 — REGNUM Комплекс методов и аппаратных средств для диагностики бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов на устойчивость к дугообразованию разработали исследователи Института сильноточной электроники СО РАН в Томске. Об этом 15 октября сообщает издание «Наука в Сибири».

«С каждым годом наращивается энергоемкость космических аппаратов, и сейчас бортовые напряжения достигают 100 вольт, что в три раза выше порога дугообразования. Увеличение напряжения бортовой сети резко повышает риск зажигания вакуумной дуги», — объяснил актуальность проведённой работы руководитель проекта заместитель директора ИСЭ СО РАН, заведующий лабораторией вакуумной электроники кандидат физико-математических наук Александр Батраков.

Результатом семилетних разработок томских ученых стало полностью автоматизированное рабочее место, которое уже введено в производственный цикл на НПЦ «Полюс». Оно представляет собой вакуумную камеру, внутри которой с помощью уникального дефектоскопического оборудования происходит диагностика деталей аппаратуры для будущего космического аппарата на наличие дефектов, ответственных за образование вакуумной дуги.

Отмечается, что работы ведутся в кооперации с химиками из Томского государственного университета. Их итогом может стать создание и запуск рабочего места в интересах предприятий космической и оборонной отрасли, где при обнаружении брака не придется прерывать технологический цикл, устранение будет происходить сразу же путем нанесения специального полимерного покрытия, создаваемого в струе плазмы и реакционного газа.

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