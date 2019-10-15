Пекин, , 15:05 — REGNUM Ледокол «Сюэлун-2», который является первым, произведенным в Китае, 15 октября впервые направился в Антарктику. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что это 36-я экспедиция китайских ученых в южное заполярье. Ранее для этой миссии использовался ледокол «Сюэлун», который Китай приобрел у Украины в 1994 году и долгое время был единственным судном данного класса.

Экспедиция стартовала из порта Шэкоу в городе Шэньчжэнь. Ее срок — 162 дня. За это время исследователи должны преодолеть почти 30 тыс. морских миль. Вернуться в Китай ледокол должен в марте 2020 года.

Напомним, «Сюэлун-2» (буквально, «Снежный дракон») был сдан в эксплуатацию в июне 2019 года. Ледокол был спроектирован с участием финской компании Aker Arctic Technology и построен на китайском судостроительном заводе Jiangnan Shipyard Group.