Рис. 1. Сцена сбора урожая в эллинистическом Египте при династии Птолемеев (IV в. до н.э.)

25−26 столетий назад на Земле после длительного господства холодного климата наступило субатлантическое потепление, благоприятное для земледелия. На полях Вавилона, свидетельствует Геродот, обычно собирают урожаи хлебных злаков сам-двести (свыше 250 ц/га, по нашим мерам), а в хорошие годы — сам-триста (т.е. почти 400 ц/га), причем «листья пшеницы и ячменя достигают там целых четырех пальцев в ширину». Историк сообщает, что в Ливии на Кинипской земле также получают урожаи сам-триста. Для сравнения: многие десятилетия XX в. урожаи зерновых в Ираке держались на уровне 10 ц/га, а в Ливии — 7 ц/га.

Пик субатлантического потепления, называемый римским климатическим оптимумом, пришелся на время с 200−300 г. до н. э по 400 г., когда в Эйкумене температура воздуха была выше, а суммы осадков больше, чем в прошлые века. Это обеспечило быстрый прогресс сельского хозяйства и объединение античного мира. На западе, в империи Рима развивается агрономия, достижения которой представляют интерес даже спустя тысячелетия. Марк Теренций Варрон (I в до н.э.) считает средними для Италии сборы на уровне сам-десять, Плиний Старший (I в.) пишет о рекордных урожаях сам-сто в Сицилии, Бетике (Юго-Восточная Испания) и Египте (Рис. 1).

На востоке, в Китае Цинь Шихуанди создает первое высокоцентрализованное государство, позднее в империи детально разрабатываются правила эффективной политики в области сельского хозяйства на базе «учения о наиболее полном использовании сил земли» (Ли Куй), системы «колодезных полей» (Ван Ман) и других концепций. Создаются технологии, увеличивающие производительность труда земледельцев, — севооборот, пахота железным плугом и механизированный сев (Рис. 2).

Тем временем в Индии Чандрагупта строит гигантскую империю Мауриев, где были приняты единые правовые нормы, стимулировавшие производство и торговлю, крестьяне освобождались от налогов, за счет казны прокладывались каналы и дороги, возводились зернохранилища и другие общественные здания.

Закономерно, что с окончанием климатического оптимума в V в. фактически одновременно из-за вторжений варваров западная часть Римской империи перестала существовать, а от Китайской империи отделилась северная половина, где возникло более полутора десятков враждовавших между собой государств. С 450 г. Индия также переживала нашествия варваров (гуннов), в результате чего распалось царство Гуптов.

Синхронные волнообразные изменения природы и общества многовекового масштаба в пространстве Евразии указывают на возмущение биосферы космическими силами.

* * *

Большие солнечные циклы

Хорошо изучены короткие 11-летние и 22-летние циклы солнечной активности, хотя их климатообразующая роль остается предметом острых дискуссий. Установлена реальность циклов Миланковича в орбитальном движении планеты, определяющих колебания прихода солнечной радиации к земной поверхности с периодичностью, измеряемой десятками тысяч лет. Сведения же о закономерностях изменений потока энергии, поступающей в биосферу с характерными временами порядка сотен и тысяч лет, в мировой литературе практически отсутствуют. Между тем они представляют наибольший интерес для истории и палеогеографии.

Значительный вклад в преодоление указанного пробела в наших знаниях внес Поль Хозе, который еще в 1936 г. поставил вопрос о передаче момента количества движения от планет к звезде, а в 1965 г. компьютерными расчетами доказал, что 179-летние циклы перемещения Солнца относительно барицентра Солнечной системы действительно проявляются в его активности.

Существование связи между движением Солнца и гелиофизическими процессами отражает факт пропорционального отношения между циклами: 179 лет ≈ 22 года х 8. Логично предположить, что, подобно 22-летнему циклу, 179-летний цикл состоит из двух половин длительностью около 90 лет и, в свою очередь, входит в состав хрона, большего по размеру в два раза. Это подтверждено фактами. Околовековой солнечный цикл был открыт А. П. Ганским в начале XIX в. Что касается цикла, охватывающего пары 179-летних периодов, его существование обнаруживается при анализе длительного ряда величин полного солнечного излучения, восстановленного по изотопу бериллия-10 (Рис. 3).

Рис. 3. Сложная положительно-отрицательная аномалия солнечного излучения у временной границы 179-летних периодов, приуроченной к середине 358-летнего цикла движения Солнца относительно барицентра Солнечной системы (осреднение за период около 5000 лет)

Продолжая аналогию, нужно ожидать, что восемь идущих друг за другом 179-летних периодов создают четко выраженный хрон длительностью около 1430 лет. И это — реальность (Рис. 4).

Рис. 4. 1430-летний цикл полного солнечного излучения: пример периода 559−1989 гг. с полиномиальным трендом. Хорошо выражены две неравные по активности 715-летние части и сильнейшее возмущение атмосферы Солнца в середине периода

Конкретные периоды, принадлежащие к 1430-летнему циклу, обладают рядом индивидуальных особенностей. Данное обстоятельство, а также экстраполяция выявленной закономерности восьмеричной структуры солнечных циклов позволяет выдвинуть гипотезу о хроне длительностью в 11 440 лет.

* * *

Период голоцена

Чем отличалась активность Солнца в те века, когда развертывались события осевого времени? Важно подчеркнуть, что это был всего один 1430-летний период. История формирования человека современного типа охватывает годы, тяготеющие к середине цикла, отмеченной, во-первых, уникально большим количеством энергии, поступившей в биосферу и, во-вторых, малой амплитудой ее колебаний (Рис. 5 и 6).

Рис. 5. Полное солнечное излучение в 1430-летний период, совпавший с осевым временем, и фоновое излучение в остальные периоды. Четко видна короткая эпоха 600−900 гг. от начала цикла, соответствующая римскому климатическому оптимуму

Интересующий нас период образует как бы вершину гигантской волны протяженностью более 9 тыс. лет (Рис. 7).

Рис. 7. Полное солнечное излучение за 9370 лет и полиномиальный тренд

Рис. 7. Полное солнечное излучение за 9370 лет и полиномиальный тренд

Зная о существовании восьмеричной иерархии, можно полагать, что перед нами последний период 11 440-летнего цикла. Момент его завершения установлен — 1990 г., когда центр Солнца занял место барицентра Солнечной системы. Начало датируется 9450 г. до н.э., когда таяли остатки четвертичного оледенения Земли. Впереди — десятилетия, если не века, относительно спокойного Солнца.