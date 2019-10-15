Москва, , 11:08 — REGNUM В сфере науки отменяется около 2,5 тыс. нормативных актов советского периода, отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в Facebook.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам обсуждает финансирование госпрограмм, речь, в частности, идет о программе «Научно — технологическое развитие РФ».

«По уровню финансирования научных исследований наша страна занимает 98 место в мире. Количество учёных исследователей сокращается. Отменяются 2339 нормативных актов советского периода», — отметила Ганзя в Facebook.

Она посетовала на то, что «вопрос обеспечения студентов общежитиями никак не решается».

В Китае объем государственных средств, вложенных в науку больше, чем в России в 16 раз, в Японии — в 10 раз, в Германии — в 6,5 раз, указала парламентарий.

«Как эти деятели собираются входить в пятерку мировых держав?» — залает она вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума готовится к обсуждению проекта федерального бюджета на 2020−2022 гг. в первом чтении.