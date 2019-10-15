Ставрополь, , 09:45 — REGNUM Площадка для развития проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) «Точка кипения» откроется 19 октября на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) — крупнейшего вуза округа. Пространство коллективной работы объединит ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе вуза.

Основными направлениями работы «Точки кипения» станут проекты в рамках рынков НТИ, таких как направление развития и применения передовых производственных технологий (Технет), рынок производства питательных веществ и пищевых продуктов (Фуднет), рынок образования (Эдунет) и рынок оборудования, программного обеспечения и сервисных услуг (Энерджинет).

Ожидается, что университетская «Точка кипения» станет площадкой обмена образовательным контентом и передовыми практиками вузов друг с другом, а также внедрения в учебную деятельность современных цифровых технологий с помощью партнеров и участников экосистемы НТИ: институтов развития, компаний и госкорпораций.

Национальная технологическая инициатива — это государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение ближайших десятилетий могут стать основой мировой экономики. К настоящему времени в рамках НТИ одобрено девять ключевых рынков.