Белгород, , 08:44 — REGNUM Приоритетные научные направления и современные технологии для обеспечения продовольственной безопасности назвали участники Второй научно-практической конференции «Генетические ресурсы и селекция: прошлое, настоящее, будущее», которая прошла в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ»). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Так, основой обеспечения продовольственной, экологической безопасности и повышения качества жизни в XXI веке, по мнению экспертов, должны стать генетические ресурсы, а исследования в этой области обладают высокой значимостью и актуальностью.

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Отмечается, что по итогам конференции была принята резолюция, в которой отражена актуальность адаптивной стратегии развития биологии, сельского хозяйства, природопользования и смежных областей знаний. При этом в качестве главной задачи селекции растений исследователи рассматривают достижение высокой потенциальной урожайности в сочетании с экологической устойчивостью.

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