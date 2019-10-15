Тюмень, , 08:19 — REGNUM Увеличение зимне-весеннего стока в реках Арктического бассейна исследовали учёные Тюменского государственного университета (ТюмГУ), сообщает 15 октября пресс-служба вуза.

В частности, в низовьях реки Лена в феврале-апреле в конце прошлого и в текущем столетии наблюдался аномальный рост стока — в 1,5−2 раза больше обычного. За основу были взяты данные наблюдений Росгидромета, R-ArcticNET и Arctic Great Rivers Observatory Project.

По словам доцента кафедры моделирования физических процессов и систем ТюмГУ Виктора Геннадиника, рост зимне-весеннего стока «может быть следствием только увеличения грунтового питания в результате деградации вечной мерзлоты в бассейнах рек».

«Наблюдающийся в настоящее время рост стока в северных реках является маркером изменения криологических условий и связан с таянием подземных льдов», — отметил учёный.

Ранее эсперт МГИЭК сообщил, что таяние мировых ледников в меньшей степени отразится на России, чем на других странах, и не станет для российских рек катастрофой.

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