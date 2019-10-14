Архангельск, , 18:12 — REGNUM В Архангельске объявлен конкурс на создание лучшего логотипа для научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», который создается на базе Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Создатели НОЦ приглашают к участию в конкурсе творческие коллективы, профессиональный дизайнеры, студенты. К оценке работ оргкомитет приступит после завершения приема заявок, 14 ноября.

Напомним, что к числу основных направлений работы НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» относятся следующие: материалы и технологии для судостроения и морской арктической техники, добыча полезных ископаемых, жизнедеятельность человека в Арктике, лесные и водные биоресурсы Арктической зоны Российской Федерации, а также проблемы Северного морского пути.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский НОЦ заручился поддержкой 46 партнеров — представителей промышленности, науки и власти, однако Минобрнауки обещает обнародовать свои критерии и правила для конкурсного отбора НОЦ только к концу 2019 года.