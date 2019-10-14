Иркутск, , 11:56 — REGNUM Минобрнауки России выделило грант в размере 87,5 млн рублей на строительство крупнейшей в мире гамма-обсерватории в Тункинской долине (Бурятия). Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ).

По словам соруководителя проекта, декана физического факультета ИГУ профессора Николая Буднева, основная часть средств по гранту будет направлена на приобретение недостающих компонентов и материалов для завершения строительства пилотного комплекса установок гамма-обсерватории TAIGA. Задачей будущего объекта станет регистрация частиц сверхвысоких энергий, приходящих из Вселенной.

«Цель наших исследований — изучение фундаментальных законов природы. Впоследствии их знание позволит решать множество прикладных проблем», — сказал учёный.

Он добавил, что сам процесс создания гамма-обсерватории позволит отработать новые технологии и решить задачи наносекундной электроники, многопроцессорных систем сбора данных. Завершение строительства пилотного комплекса установок, площадью в один квадратный километр, запланировано в 2020 году.

Напомним, проект по созданию астрофизического центра коллективного пользования Иркутского госуниверситета осуществляется с 2013 года. Сегодняшнее оснащение обсерватории — оптические станции, черенковский телескоп, радиоантенны, детекторы мюонов — измеряют компоненты атмосферных ливней. Центр функционирует и одновременно продолжает строиться. Ранее в Новосибирске разработали детекторы космических частиц для гамма-обсерватории TAIGA.

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