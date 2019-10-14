Нанкин, Китай, , 10:29 — REGNUM Китайские археологи обнаружили целый ряд культурных реликвий в гробнице возрастом около 2000 лет в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Древняя гробница была найдена в уезде Дунхай города Ляньюньган. Сотрудники уездного музея сообщили, что они раскопали бронзовую статую, зеркало, украшенное изображениями животных и три железных меча в одной из гробниц. Кроме того, были найдены древние монеты, сохранившиеся, однако, в очень плачевном состоянии.

После очистки находок и изучения их на месте, археологи пришли к выводу, что владельцы гробницы — это супружеская пара, погребенная во времена династии Восточная Хань (25 до н.э. — 220 н.э.). Находки представляют огромную археологическую и научную ценность в вопросе изучения культуры, истории и быта этих мест в ту эпоху.

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