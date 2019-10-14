Шицзячжуан, Китай, , 10:24 — REGNUM Древняя каменная табличка о снижении податей был недавно обнаружена в китайской провинции Хэбэй на севере страны, сообщает агентство Синьхуа.

Табличка относится к временам династии Цин (1644 — 1912) и, как отмечают эксперты, была создана в 1845 году. Она была найдена в поселке Яньли уезда Наньхэ. Длина таблички возрастом 174 года составляет 85 см при ширине 52 см и толщине 16 см. На ней выгравированы 263 слова.

На ней описаны детали происходящего после Первой Опиумной войны. Местные жители тогда страдали от сильного гнета податей и нищеты, что вынудило их обратиться к властям одного из уездов. В итоге власти пошли навстречу крестьянам и снизили налоги.

Историк Лань Цзяньхуэй отметил, что после Опиумной войны правительства династии Цин подписало неравные договор в Нанкине с Великобританией в 1842 году. Огромные компенсации наложили на китайские власти огромное бремя перед Великобританией, что очень сильно отразилось на жизни местных жителей.