Красноярск, , 09:05 — REGNUM Новый вид металлоорганического материала на основе кобальта, который способен менять свою структуру, синтезировала международная группа учёных, в составе которой работали исследователи Института физики им. Л.В. Киренского Красноярского научного центра СО РАН. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба центра.

В ходе исследований учёные выяснили, что созданный металлоорганический полимерный каркас обладает уникальным свойством селективного поглощения других соединений. Например, в случае смеси газов он не будет вбирать в свои поры метан и азот. Еще одно нетипичное свойство — более медленная деградация материала на воздухе, из-за чего он дольше находится в стабильном открытом состоянии. Предполагается, что это может быть связано с более низкой энергией деформации и давления в материале.

«В дальнейшем мы планируем изучить влияние и зависимость свойств этого соединения от внешних факторов, таких как давление, нагрев и внесение различных гостевых молекул», — объяснил один из авторов работы, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФИЦ КНЦ СО РАН Александр Крылов.

По его словам, последующая работа в указанном направлении позволит понять принцип работы полимерных материалов и в дальнейшем получить возможность проводить синтез металлоорганических каркасов с заранее заданными свойствами.

Исследования проводили учёные из Германии, Бельгии и России. Предполагается, что новый материал может найти применение для адресной доставки лекарств, а также фильтрации газов и жидкостей. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry A.

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