Пермь, , 07:44 — REGNUM В Пермском крае IT-компания «Промобот» поставит баскетбольному клубу «Парма» аналитического робота-тренера. Он будет присутствовать на всех домашних матчах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Чиновники подчеркнули, что это первый в истории спорта случай, когда робот становится полноценным участником игры, наравне с тренерами, судьями и игроками.

В обязанности тренера-робота будет входить собирать и анализировать данные во время матчей, в частности, предоставлять главному тренеру вычисления по эффективным комбинациям игроков на площадках.

Напомним, ранее пермская IT-компания представила на форумах в Сочи и Санкт-Петербурге роботов двойников Альберта Эйнштейна и Арнольда Шварценеггера. Разработчики смогли передать не только внешнее сходство, но и характер знаменитостей.

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