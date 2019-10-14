Москва, , 02:52 — REGNUM В России происходит процесс по выводу лучших общеобразовательных школ из муниципального управление и перевода под региональную опеку. Это так называемые «губернаторские» школы, созданные для обучения талантливых детей и где подушевое финансирование в несколько раз превышает содержание обычных учебных заведений, сообщает 14 октября журнал «Огонек».

Как заявил изданию директор одной из московских школ, посещающий подобные учебные заведения в других регионах России, финансирование одного ученика «губернаторской» школы достигает 240 тыс. рублей в год и выше. Эта сумма превышает даже столичные нормативы. При этом в обычных школах выделяют 40 тыс. рублей на ученика в год. В итоге получается, что большая часть школ становится своеобразными донорами ресурсов, которые стекаются в особые учебные заведения.

«Таланты из «губернаторских» школ, успешно сдав ЕГЭ, куда-нибудь уедут учиться — или в Москву, или за границу. За них можно только радоваться: эти дети получат хорошее образование. Но проблема в том, что их сверстники в обычных школах его не получают», — заявил собеседник издания.

Ситуация возникла из-за особой лазейки в законодательстве. Уровень образования в регионах входит в методику оценки эффективности работы высших должностных лиц, в данном случае губернаторов. При этом показатели качества образования рассчитывают по несовершенным параметрам: оценивается охват образованием подростков в возрасте 15−19 лет (а в этом возрасте в регионах многие часто не учатся и не работают); число работающих жителей, имеющих профессиональное образование и число школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах. Как раз за счет хорошо образованных детей из «губернаторских» школ увеличивают общий балл «уровня образования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор назвал всероссийские проверочные работы (ВПР) эффективным инструментом анализа успеваемости учеников в школах.

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