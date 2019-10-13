13 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Достойный путь достойного войска. И лишний повод, чтобы усомниться в общепринятых оценках Иоанна Грозного. Вряд ли полоумный тиран и садист смог бы создать столь эффективные войска.

Андрей Мартынов, , 21:45 — REGNUM



Виталий Пенской. «Янычары» Ивана Грозного: стрелецкое войско во 2-й половине XVI – начале XVII в. М.: Эксмо; Яуза, 2019

Виталий Пенской. «Янычары» Ивана Грозного: стрелецкое войско во 2-й половине XVI — начале XVII в. М.: Эксмо; Яуза, 2019.

Конечно, сравнивать стрельцов с янычарами не совсем корректно. Вспомним хотя бы, что стрельцов рекрутировали из лично свободных людей, а янычар набирали из рабов. Но если учитывать, что и стрельцы, и янычары осуществляли функции по охране монаршей особы, то название книги, несмотря на некоторый эпатаж, в принципе понятно.

Профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Виталий Пенской пишет о первом регулярном русском войске. Оно возникло по приказу царя Иоанна IV. В стрельцы предписывалось «прибирать» (набирать), согласно государевой воле, «лутчих» людей,

«которые б были собою добры, и молоды, и резвы, и из луков или из пищалей стреляти были горазды».

Появление нового войска относят к 1545−1551 гг. Точно известно, что, в ходе 3-го Казанского похода 1552 г. стрельцы приняли участие в осаде и взятии города.

Служба в стрелецких войсках была престижной и выгодной. Рядовой получал 4 рубля в год, а также хлеб, соль и сукно на служебное платье. Если учитывать, пишет Пенской, что взрослый мужчина в среднем съедал в год 24 пуда зерна, то на свое жалованье воин мог купить хлеба в 2,8 раз больше. В дальнейшем его размеры увеличились, в XVII в. оно составило уже 10 руб. для рядового состава, а «полковникам — рублев по 200; полуполковникам рублев по 100 или по 80».

Вооружение стрельцов состояло из тяжелой крупнокалиберной (гаковница) или легкой (ручница) пищали. Ими обладали все военнослужащие стрелецкого корпуса, что выгодно отличало русских воинов от западноевропейской пехоты, имевшей смешанное вооружение (частью аркебузы и мушкеты, а частью лишь пики). В то же время холодное оружие, напротив, не было стандартизировано и на раннем этапе представляло из себя различные типы копий (рогатина или сулица) и топоров (позднее бердыши). В дальнейшем к ним также прибавилась сабля. Вероятно, это было обусловлено тем, что стрельцы были ориентированы на «огненный бой» и холодное оружие рассматривалось лишь в качестве средства самообороны.

Тип оружия зависел и от специфики стрелецкой службы, а она отличалась — от уже упомянутой личной охраны монарха до полицейских (городовых) функций.

Стрельцы, помимо Казанского похода, приняли участие в Ливонской войне (взятие Нарвы и Дерпта в 1558 г.), Смутном времени (освобождение Москвы от поляков и «воров»). Достойный путь достойного войска. И лишний повод, чтобы усомниться в общепринятых оценках Иоанна Грозного. Вряд ли полоумный тиран и садист смог бы создать столь эффективные войска.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».