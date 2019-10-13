Берлин, , 16:16 — REGNUM Учёные из Немецкого института питания провели исследование, выявившее связь между ростом и риском развития сахарного диабета второго типа. Статья с результатами исследования опубликована в медицинском журнале Diabetologia.

Для исследования использовались данные, собранные в рамках европейского проспективного исследования связи рака с питанием. Учёные проанализировали данные о пищевых привычках, росте и весе около 2,6 тыс. человек.

Медики сопоставили рост людей и данные о заболеваемости сахарным диабетом второго типа, сделав поправку на другие факторы риска развития этого заболевания. В качестве средних значений использовались параметры, принятые Центром по контролю и профилактике заболеваний США — согласно данным этого центра, средний рост мужчин составляет 175,26 см, женщин — 162,56 см.

Исследование показало, что при увеличении роста на каждые 10 см риск развития диабета снижался на 41% для мужчин и на 33% для женщин.

Авторы работы отметили, что, скорее всего, повышенный риск развития сахарного диабета связан с содержанием жира в клетках печени, уровень которого, как правило, выше у людей невысокого роста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Минздраве рассказали, что по итогам 2018 года сахарный диабет был диагностирован у 4,8 млн граждан России.