Пекин, , 23:27 — REGNUM Используя эффект нагревания и охлаждения эластичной ленты при её растяжении и возвращении в исходное состояние, учёные разработали экологический холодильник, не использующие парниковые газы-хладагенты. Об этом сообщает Science.

Инженеры из китайского университета Нанкай в Тяньцзине изучили механизм скручивания ленты на молекулярном уровне с помощью рентгена, чтобы создать холодильник нового типа.

Выяснилось, что механическое напряжение скручивания переставляет молекулы в более упорядоченное состояние. Общий порядок в системе не меняется, поэтому компромиссом является увеличение колебаний молекул, которое проявляется повышением температуры. Раскручиваясь, резиновая лента забирала 20 джоулей тепловой энергии на грамм из окружающей среды, что в восемь раз больше энергии, затраченной инструментом, вращающим ленту.

Полученный охлаждающий эффект сравним с характеристиками традиционных газов-хладагентов, способствующих глобальному потеплению и разрушающих озоновый слой. В качестве демонстрационного образца учёные создали холодильник размером с шариковую ручку. Аппарат охладил небольшой объем воды на 8 °C всего за несколько секунд.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в России временно ввели запрет на ввоз озоноразрушающих веществ в страну.

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