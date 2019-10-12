Москва, , 21:57 — REGNUM В России создан материал для изготовления имплантатов, убивающий до 98% инфекций, что предотвратит послеоперационные осложнения. Об этом сообщается в пресс-релизе национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»).

Вероятность бактериальной инфекции при хирургической установке имплантата составляет от 1 до 4%, но при лечении сложного перелома, она возрастает до 30%. Это приводит к повторной операции, требует приёма антибиотиков, в результате бактерии приобретают к ним устойчивость, а у больных нередко развиваются аллергические реакции.

Учёные НИТУ «МИСиС» разработали материал, содержащий наночастицы металлов, подавляющие развитие патогенных бактерий, и не влияющие на клетки иммунной системы человека.

Для создания такого эффекта в биосовместимое керамическое покрытие TiCaPCON (титан-кальций-фосфор-углерод-кислород-азот) были включены ионы платины, железа, цинка и серебра. В результате между наночастицами и керамической матрицей создаётся разность потенциалов около 60 милливольт. Стенка бактерии полностью разрушается при контакте с таким электрическим напряжением, и она гибнет. Если же материал обработать ультрафиолетовым излучением, то свободные радикалы, образующиеся на его поверхности, также уничтожают все бактерии.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что никелид титановые имплантаты оказались во много раз лучше изделий из биологических материалов.

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