Мехико, , 18:09 — REGNUM Представители Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) подписали меморандум о взаимопонимании с ведущими научно-исследовательскими центрами Мексики 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Мексике.

Меморандум был подписан в российском посольстве, помимо представителей научного сообщества участие в мероприятии приняли российские дипломаты и мексиканские чиновники.

«Документ закладывает правовую основу для установления и развития долгосрочных отношений между ОИЯИ и мексиканскими научными учреждениями с целью проведения совместных исследований в области фундаментальной физики», — говорится в сообщении российского посольства.

В пресс-службе Автономного университета штата Синалоа отметили, что уже в течение двух лет учёные из Мексики принимают участие в разработке теоретических моделей, которые будут проверены с помощью коллайдера NICA (от англ. Nuclotron-based Ion Collider fAcility), который строится в Дубне на базе лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ.

Напомним, строительство ускорителя протонов и тяжёлых ионов в Дубне было начато в 2013 году. Коллайдер NICA позволит физикам получить в лабораторных условиях сильно сжатую барионную материю, которая существует только в нейтронных звёздах и ядрах сверхновых звёзд. Также на комплексе NICA будут проводиться прикладные исследования в сфере радиобиологии и медицины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Дубне прошло совещание «SPD at NICA-2019» для подготовки эксперимента на одной из установок строящегося коллайдера NICA. В работе совещания приняли участие учёные из 14 стран.

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