Тель-Авив, Израиль, 12 октября 2019, 13:06 — REGNUM Израильские ученые обнародовали найденные в результате археологических раскопок предметы древнего города бронзового века, в котором проживало порядка 6 тыс. человек. Об этом сообщает Израильское Управление древностей.

Археологические раскопки
Археологические раскопки
John Atherton

За время археологических раскопок города, известном как Эн Эсур, было обнаружено множество различных артефактов, среди которых керамические изделия, вазы из камня и базальта и кремневые инструменты.

Ученые предполагают, что город, расположенный в районе долины Вади Арау, являлся одним из крупнейших поселений того времени в регионе конца IV тысячелетия до нашей эры. На площади 0,65 кв. км археологи обнаружили ритуальный храм, кладбище и укрепления.

«Это огромный город — мегаполис раннего бронзового века, где жили и вели торговлю с другими регионами и царствами тысячи жителей, которые зарабатывали на жизнь сельским хозяйством», — отметили руководители археологических раскопок

Напомним, раскопки древнего города Эн Эсур в Израиле длились около двух с половиной лет, к ним были привлечены около 5 тыс. волонтеров. Исследования предшествовали строительству дороги, которая должна была пролегать в этом районе. Однако, проект и планы строительства были изменены с целью сохранения уникального для Ближнего Востока археологического памятника.

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