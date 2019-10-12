Берлин, , 12:11 — REGNUM Учёные разработали искусственную кожу, с помощью которой робот может чувствовать свое тело, безопасно двигаться и даже обнять человека, не нанеся при этом ему вред. Об этом сообщается в пресс-релизе Мюнхенского технического университета.

Инженеры из технического университета в Мюнхене покрыли робота-гуманоида специальными шестиугольными сенсорами величиной с монету, каждый из которых оснащён микропроцессором и датчиками для обнаружения прикосновения, ускорения, близости и температуры. Это позволит роботу лучше чувствовать окружающее пространство и сделает его безопасным при контакте с людьми: не имея сенсоров обратной связи, роботы могут оказывать грубую силу, которая может нанести серьезный вред человеку.

Ранее сложности вызывала недостаточная мощность процессора в обработке сигнала. Экспериментальный робот оснащён 1260 сенсорными ячейками с более чем 13 000 датчиками, хотя, для сравнения, кожа человека имеет около 5 млн рецепторов.

Для решения проблемы обработки сигналов от искусственных рецепторов, учёные применили тот же механизм, что и используют живые организмы. Мозг перестаёт обрабатывать большинство сигналов от рецепторов, если они не передают новой информации. Так надев шапку, мы чувствуем её лишь несколько секунд, а затем забываем про неё, поскольку информация от рецепторов не меняется, при этом мы концентрируемся на новых впечатлениях.

Так и процессор искусственной кожи робота перестаёт анализировать информацию с датчиков, сигналы от которых не меняются. Система кожи оказалась очень надёжной, при условии если одна ячейка выйдет из строя, система в целом продолжает работать. Созданной кожей можно покрывать самых разных роботов. Сейчас учёные работают над уменьшением размеров сенсорных ячеек.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из Южной Кореи и США разработали «нервную систему» для роботов, с помощью которой аппараты могут почувствовать прикосновение.

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