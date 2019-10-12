Дарем, США, , 12:02 — REGNUM Исследование международной группы учёных показало, что низкая скорость ходьбы у людей среднего возраста может свидетельствовать об ускоренном биологическом старение и снижении когнитивных функций. Исследование опубликовано в медицинском журнале JAMA Network Open.

Предыдущие работы показали, что люди зрелого возраста (от 70 лет), передвигающиеся с низкой скоростью, как правило, умирают раньше более подвижных ровесников. Новое исследование, проведённое под руководством Лина Расмуссена из Университета Дьюка (США), показало, что скорость ходьбы может использоваться для оценки скорости старения мозга и тела уже в среднем возрасте.

Исследование проводилось на основании регулярного наблюдения 904 человек, родившихся в течение одного года в городе Данидин (Новая Зеландия). В период с апреля 2017 по апрель 2019 было проведено МРТ-исследование для оценки состояния здоровья головного мозга этой группы людей. Также учёные измерили среднюю скорость ходьбы участников исследования.

Обработка МРТ-снимков показала, что для людей с низкой скоростью ходьбы оказалась характерна меньшая площадь поверхности мозга, а также более низкая средняя толщина коры. Также у них были зафиксированы более обширные поражения мелких сосудов головного мозга. Все эти признаки свидетельствует о более раннем старении мозга.

Это же отметили и наблюдатели, которые должны были оценить возраст всех участников исследования по фотографиям. Все фотографии были сделаны в возрасте 45 лет, однако наблюдатели посчитали, что некоторые люди (среди которых большинство передвигались с низкой скоростью) старше остальных.

«Исследование, охватившее период от школьного возраста до середины жизни, показало, что медленная ходьба может свидетельствовать о проблемах, которые разовьются через десятилетия», — прокомментировал результаты работы один из авторов исследования Терри Моффит изданию Университета Дьюка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Роспотребнадзоре дали рекомендации по борьбе с ожирением. Главными факторами профилактики ожирения были названы диета и регулярные физические упражнения, включая спортивную ходьбу.

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