Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Американские астрономы обнаружили необъяснимый избыток поступающего газа в нашу галактику — Млечный путь. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Изучая данные, поступающие с спектрографа COS космического телескопа «Хаббл» с 2009 года, ученые обнаружили избыток в нашей галактике поступающего газа извне.

«Мы ожидали, что Млечный Путь является сбалансированной галактикой, с равновесным притоком и оттоком газа, но 10-летние данные ультрафиолетового излучения Хаббла показали, что приток газа существенно больше, чем его отток», — отметил автор исследования и астроном Научного института космического телескопа в Балтиморе Эндрю Фокс.

Одним из возможных объяснений этого явления может быть то, что новый газ поступает из межгалактической среды. Однако, Млечный Путь, используя свое значительно большее гравитационное притяжение, чем у своих небольших по размеру спутниковых галактик, может выкачивать из них ресурсы.

Новое исследование американских астрономов дает более точные измерения того, как быстро газ поступает в Млечный путь и выходит из него. Баланс между этими двумя процессами важен, так как он регулирует процесс формирования новых поколений звезд и планет.

Напомним, астрономы выполнили исследование, собрав 200 архивных наблюдений, сделанных с помощью спектрографа COS, который был установлен на космический телескоп Хаббл астронавтами в 2009 году во время его последней миссии по обслуживанию.

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