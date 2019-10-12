Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Аэрокосмическое агентство NASA планирует создать для миссии «Артемида» лунный космический скафандр нового поколения. Об этом сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Новый костюм, который будет надеваться в миссиях Артемиды по изучению Луны в 2024 году, а в дальнейшем и Марса, будет называться Explove Extravehicular Mobility Unit, или сокращенно xEMU. На данный момент NASA выложило требования к техническому оснащению скафандра на официальном сайте государственных закупок США.

Согласно выложенному техническому заданию костюм должен выдерживать экстремальные температуры от минус 156,6℃ (минус 250 градусов по Фаренгейту) в тени и до 121,1℃ (250 градусов по Фаренгейту) на солнце. В нем должны быть установлены электронные компоненты, такие как дублирующие системы жизнеобеспечения, модули беспроводной связи. Электронные системы скафандра будут обмениваться данными с космическим аппаратом, который, в свою очередь, будет отсылать информацию пилоту и наземному центру управления.

Кроме этого, костюм будет создаваться для каждого астронавта отдельно, с учетом его индивидуальных особенностей, для обеспечения максимального комфорта и удобства его ношения. Для этого в Центре антропометрии и биомеханики в Космическом центре им. Джонсона NASA астронавты будут проходить трехмерное сканирование всего тела, выполняя основные движения и позы, ожидаемые во время выхода в открытый космос.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ранее Австралия присоединилась к космической программе NASA «Артемида», которая предполагает возвращение американцев на Луну. Программа является ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне, и создаст фундамент для дальнейшего освоения Марса. В программе принимают участие американские частные компании и Европейское космическое агентство (ESA).

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