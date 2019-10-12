Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что несколько карликовых галактик, вращающихся вокруг нашей галактики «Млечный путь», были ранее захвачены ею у другой малой галактики «Большое Магелланово Облако». Об этом 10 октября сообщается в пресс-релизе Университета Калифорнии.

«Большое Магелланово Облако» является крупной галактикой-карликом. Она видна в виде слабого облака в ночном небе Южного полушария. Согласно законам физики, как Луна вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца, так и малые, карликовые галактики вращаются вокруг больших галактик и даже могут быть ими поглощены.

Используя данные с европейского космического телескопа Gaia о движении галактик, учёные пришли к выводу, что как минимум четыре ультра-малые галактики-карлики, среди которых «Карина» и «Форнакс» были ранее «украдены» «Млечным Путём» у «Большого Магелланова Облака», которое также вращается вокруг нашей галактики. Причём, по данным учёных ещё 1 млрд лет назад состав орбитальной группировки галактик-спутников «Млечного пути» был иным.

Карликовые галактики содержат от нескольких тысяч до нескольких миллиардов звезд. Ряд из них вообще могут не содержат звёзд, а состоять из тёмной материи. «Большое Магелланово Облако», как установили учёные, раньше было самостоятельной изолированной галактикой, но «Млечный путь» притянул его в свою орбиту и отнял его ультра-карликовые галактики-спутники.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные зафиксировали гигантскую вспышку от катастрофической силы взрыва, который потряс нашу галактику «Млечный путь».

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