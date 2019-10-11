Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Астронавты NASA Кристина Кук и Эндрю Морган успешно завершили многочасовые работы в открытом космосе, сообщает 11 октября американское Национальное аэрокосмическое агентство (NASA).

Выход в открытый космос они совершили для замены аккумуляторов солнечных панелей Международной космической станции (МКС).

За шесть с половиной часов работы на внешнем контуре МКС они демонтировали два старых никель-водородных аккумулятора и установили новый, более мощный литий-ионный.

Работы осуществлялись при помощи установленной на МКС дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2.

Напомним, новые 194-кг аккумуляторы были доставлены на орбитальную станцию 28 сентября японским грузовым космическим кораблем HTV-8 Kounotori.

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