Минск, , 15:19 — REGNUM Вопросы сотрудничества на уровне национальных академий наук России и Белоруссии, перспективы дальнейшего взаимодействия по популяризации научных достижений двух стран и интеграционная повестка в части углубления академического сотрудничества в рамках Союзного государства обсуждены 10 октября в ходе встречи посла России Дмитрия Мезенцева с членами президиума Национальной академии наук Белоруссии во главе с Владимиром Гусаковым. Об этом проинформировала пресс-служба российской дипмиссии.

«Сейчас на этапе подготовки к юбилею союзного договора и углубления интеграционной повестки связь НАН Белоруссии с партнерами и коллегами очень значима и важна. Мы хотели бы содействовать укреплению связей с российской наукой в самом широком смысле этого слова», — сказал Мезенцев.

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Посол России в Белоруссии выдвинул идею организовать цикл встреч для заинтересованной молодежи, чтобы люди, обладающие уникальными знаниями, могли бы вести разговор в публичном поле и читать лекции. Успехи академий наук в России и Белоруссии нуждаются в популяризации, уверен Мезенцев.

Гусаков рассказал, как белорусские учёные поддерживают тесные связи с российскими коллегами в Академии наук. По его словам, они очень тесно сотрудничают с такими научными центрами в России, как Дубно, Сколково, Курчатовским институтом, с более чем 20 российскими регионами подписаны договоры о совместной работе.