Москва, 11 октября 2019, 15:06 — REGNUM Учёные из России, США, Чехии и Италии собрали образцы донных отложений в озёрах в рамках экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита, сообщает 11 октября пресс-служба компании «Роснефть».
Донные отложения глубоких водоёмов заповедника «Тунгусский» являются одними из лучших природных архивов климатических изменений, так как юг Эвенкии не подвергается локальным антропогенным воздействиям.
На основе полученной информации учёные выявят изменения в экосистемах на протяжении последних двух тысяч лет, реконструируют лесные пожары, их динамику, что позволит спрогнозировать пожарную обстановку в будущем.
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Международная научная экспедиция состоялась рамках грантовой программы «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании», дочернего общества НК «Роснефть».