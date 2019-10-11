История вопроса

Лесной пожар – неконтролируемое стихийное распространение огня в лесу. Является частным случаем более широкого понятия – ландшафтного пожара, при котором горение распространяется в любой природной среде.

В большинстве случаев причиной лесных пожаров становится деятельность человека. Это может быть случайное распространение огня из-за неосторожности, потеря контроля при намеренном сжигании растительности или отходов, в некоторых случаях причиной является злой умысел. Естественные лесные пожары обычно происходят из-за удара молнии.

Лесные пожары бывают беглые, когда выгорает только сухая трава, кустарники и подлесок, и устойчивые, при которых лес выгорает практически полностью. Также лесные пожары бывают низовые и верхушечные. При низовых горение распространяется по земле, а при верхушечных – от кроны к кроне. Особый случай – подземные пожары, при которых горит торф.

Лесные пожары не только уничтожают лес, но также могут приводить к массовым пожарам в населённых пунктах или отравлениям людей продуктами горения. Для профилактики лесных пожаров проводятся вырубки сухого леса и создаются противопожарные просеки в лесах.

Из-за больших площадей горения обычные методы тушения для лесных пожаров малоэффективны. Для тушения применяются изоляция очага пожара экстренной прокладкой противопожарных полос, или большие объёмы воды, сбрасываемые со специально оборудованных самолётов и вертолётов.

