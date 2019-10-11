Новосибирск, , 14:56 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 11 октября, состоялось официальное открытие фестиваля науки «Nauka 0+», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что программа фестиваля приурочена к 150-летию открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым.

Путешествие в мир химических элементов смартфона, химические блокбастеры, мастер-классы по изготовлению чернил по рецептуре XVIII века и «шуршащего» мрамора, научные квесты и многое другое запланировано в рамках фестиваля.

По словам заместителя председателя правительства региона — министра юстиции Натальи Омелехиной, Новосибирская область в очередной раз была выбрана центральной площадкой всероссийского фестиваля. В текущем году он приобрёл новый масштаб, впервые перешагнув границы областного центра и охватив все районы области.

«Наука для нашего региона — особая сфера, это целая отрасль, это те надежды, которые мы связываем с реализацией национального проекта «Наука» и проекта «Академгородок 2.0», — сказала Омелехина на открытии. — Вы — наше будущее, прикоснувшись сегодня к частице великой российской науки, вы сможете стать звездами научных исследований завтра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, VII Фестиваль науки «Nauka 0+» продлится до 20 октября. В рамках фестиваля пройдёт около 250 мероприятий различной направленности.

Подробная программа представленана сайте фестиваля науки Nauka 0+.

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