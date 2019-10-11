Провиденс, США, , 16:27 — REGNUM Водяной лед, обнаруженный в кратерах Южного полюса Луны, разного возраста, что может свидетельствовать о разных источниках. Статья об этом, написанная американскими учеными Брауновского университета (город Провиденс), была опубликована на сайте научного журнала Icarus.

Сообщается, что ученые исследовали 20 кратеров, в которых был обнаружен лед. Больше всего его в старых кратерах, которым от трех до четырех миллиардов лет. Однако, небольшие запасы замершей воды имеются в кратерах, которые, судя по острой кромке на границах, имеют более позднее происхождение.

Ученые отмечают, что вода не могла скапливаться в разные периоды одинаковым способом. 4 миллиарда лет назад только формировалась Солнечная система, и на Луне тогда шли процессы, которые при образовании новых кратеров давно завершились.

Стоит отметить, что до недавнего обнаружения скоплений льда на Луне считалось, что там условия не позволяют удерживаться воде ни в каком состоянии. Жидкость и лед постоянно испаряются. А из-за отсутствия атмосферы и слабого гравитационного притяжения земного спутника все испарения должно было унести в космическое пространство.