Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM Учёные Уральского федерального университета (УрФУ) предложили использовать безопасный метод обнаружения гидрогелей с магнитными наночастицами в живом организме, сообщает 11 октября пресс-служба вуза.

Гидрогели с магнитными наночастицами рассматривают как перспективные материалы для адресной доставки лекарств и клеточных имплантатов для восстановления тканей. В частности, они могут использоваться в регенеративной медицине и адресной доставке лекарств. Чтобы определить их положение в организме или управлять движением и конфигурацией, учёные предложили использовать медицинский ультразвук.

Отмечается, что в ходе исследования учёным впервые удалость показать, что интенсивность отраженного от феррогелей эхосигнала оказалась зависимой от концентрации наночастиц оксида железа. Следовательно, подобрав состав феррогеля определенной композиции, можно распознать его среди соответствующих биологических тканей.

В работе, кроме учёных УрФУ также принимали участие сотрудники электрофизики Уральского отделения РАН, Института физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения РАН и Университета страны Басков в Испании, где выполнена детальная аттестация магнитных свойств феррогелей.

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