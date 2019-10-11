Москва, , 11:28 — REGNUM Доклинические испытания начали проводить для инновационной вакцины, нацеленной на профилактику аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Препарат разработан в рамках совместного российско-австрийского проекта, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, речь идет об уникальной разработке — диагностических тест-системах аллергии к пыльце березы и принципиально новой рекомбинантной вакцине для профилактики аллергии. Вакцина будет персонализированной, ее механизм основан на выработке аллерген-специфических антител, которые блокируют аллергическое воспаление.

«По сути, это будет персональное лекарственное средство, прошедшее все необходимые регистрации и сертификации», — пояснил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года в России появятся новые методики определения инновационности лекарств. В настоящее время производители часто пользуются термином «инновационность» для продвижения медикаментов.

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