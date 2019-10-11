Томск, , 10:49 — REGNUM Программу, которая во время паводков в режиме реального времени передает данные о затопленных участках и безопасных маршрутах эвакуации, создали сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) и Токийского столичного университета (TMU). Об этом сообщила пресс-служба ТГУ.

В университете отмечают, что разработанная информационная модель собирает данные с гидропостов и составляет виртуальную карту местности, где отмечает участки подтопления. В нее также можно внести данные о количестве жителей в домах, и где проживают маломобильные граждане.

Сообщается, что до конца года новая разработка будет внедрена в уже действующую систему мониторинга обстановки в Томской области «Геопортал». Ее делают доступной для сотрудников МЧС перед весенним половодьем, но есть предложения открыть доступ для всех местных жителей.