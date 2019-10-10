Архангельск, , 22:05 — REGNUM Состав участников архангельского научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» расширился до 46.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, именно столько соглашений о сотрудничестве в рамках НОЦ заключил Северный (Арктический) федеральный университет с органами исполнительной власти субъектов России, университетами, научными учреждениями и промышленными предприятиями.

«Арктический НОЦ призван стать драйвером технологического прорыва и средством повышения капитализации территорий в Арктической зоне Российской Федерации, для чего он располагает необходимыми компетенциями и научно-техническими возможностями», — подчеркнули в С (А)ФУ.

Напомним, в Архангельске к созданию арктического НОЦ приступили после того, как президент РФ заявил о необходимости создания в стране 15 научных центров мирового уровня. В этом году у архангельского проекта появился конкурент в виде мурманского НОЦ, о создании которого объявил новоиспеченный губернатор региона Андрей Чибис. Заполярный проект уже представлен президенту и, по словам Чибиса, идея получила поддержку главы государства.