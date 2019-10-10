Стокгольм, , 19:39 — REGNUM Канадско-американский физик Джим Пиблс стал одним из лауреатов Нобелевской премии по физике 2019 года. Свое решение Нобелевский комитет огласил сегодня, 10 октября.

Двумя другими лауреатами стали швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело. Им премию присудили за открытие первой экзопланеты. А Пиблсу премию присудили за весомый вклад в понимание эволюции Вселенной и места Земли в космосе.

Пиблс родился 25 апреля 1935 года в канадском франкоязычном городе Сен-Бонифас. Пиблс окончил Университет Манитобы и уехал в США в 1958 году. Он получил степень доктора философии по астрономии в Принстонском университете, там же он стал профессором.

Работы Пиблса касаются теоретической космологии — раздела астрономии, изучающего свойства и эволюцию Вселенной в целом.