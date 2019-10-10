Стокгольм, , 19:22 — REGNUM Шведская академия наук сегодня, 10 октября, назвала имена трех лауреатов Нобелевской премии по физике 2019 года. Ими стали: канадский ученый Джеймс Пиблз, швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело.

Все трое удостоены премии за исследования в области астрономии. Речь идет о разнонаправленных исследованиях.

Швейцарцы Майор и Кело удостоены Нобелевской премии за открытие 1995 года, когда два астронома нашли первую экзопланету. Речь идет о небесном теле, которое вращается вокруг звезды 51 Pegasi, которая похожа по характеристикам на Солнце.

Майор в 1966 году получил степень магистра в области физики Университета Лозанны, в 1971 — докторскую степень в области астрономии в Женевской обсерватории.

Диссертация Майора посвящена кинематическим свойствам звезд в окрестностях Солнца в возможной связи со спиральной структурой галактики Млечный путь.

С 1989 по 1992 годы он возглавлял Консультативный совет Европейской южной обсерватории, с 1990 по 1993 президент Швейцарского общества по астрофизике и астрономии.

Майор официально ушёл в отставку в 2007 году, но остаётся активным исследователем в Женевской обсерватории.

Что касается Дидье Кело, то он также выходец из Женевского университета. Кело является лауреатом премии Вольфа по физике.