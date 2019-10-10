Стокгольм, , 18:55 — REGNUM Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2019 год стали сразу трое ученых — Грегг Семенза и Уильям Келин-младший из США, а также Питер Рэтклифф из Великобритании. Все трое получили Нобелевскую премию за исследование механизма адаптации клетки к изменению уровня кислорода в окружающей среде.

Ретклифф вырос в северном Ланкашире в Великобритании. Он учился медицине в Кэмбриджде, а клиническую подготовку прошел в старейшей больнице Лондона — госпитале Святого Варфоломея.

В 1978 году он стал бакалавром медицины. Затем Ретклифф работал в Лондоне и продолжал обучение в Оксфорде по направлению «нефрология». Затем он переобучился на направление «молекулярная биология».

В 1990 году он основал в Оксфорде лабораторию биологии гипоксии. Эту лабораторию он возглавлял более 20 лет. С 1996 года — профессор Оксфордского университета.