Стокгольм, , 18:30 — REGNUM Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию по медицине и физиологии 2019 года сразу трем ученым — британцу сэру Питеру Рэтклифу и американцам Уильяму Келин-младшему и Греггу Семензу.

Премия была присуждена за исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменениям уровня кислорода в окружающей среде. Ученым удалось раскрыть молекулярные механизмы, которые лежат в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом. Эти исследования могут помочь в разработке новых стратегий в борьбе с анемией, раком и другими болезнями.

Грегг Леонард Семенза родился во Флашинге в нью-йоркском Куинсе. Увлечение наукой появилось у Грегга благодаря школьному учителю биологии, а рождение у друга его семьи ребёнка с синдромом Дауна подтолкнуло Семенза к изучению педиатрической генетики. Он окончил гарвардский университет и в 1984 году получил степень доктора медицины и доктора философии.

Семенза прошёл интернатуру в медицинском центре Университета Дьюка. С 1986 года он начал работать в Университете Джона Хопкинса по тематике «медицинская генетика». Семенза является авторам более 400 научных работ.